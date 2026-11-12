Fiumicino conquista la seconda stella Michelin: “Pascucci al Porticciolo” entra nell’élite della cucina italiana

Dopo 14 anni dalla prima stella, lo chef Gianfranco Pascucci e la moglie Vanessa Melis raggiungono un traguardo storico. Un riconoscimento che premia la loro visione del mare, la qualità della cucina e l’eccellenza dell’accoglienza, portando il nome di Fiumicino sulla scena gastronomica internazionale

di Dario Nottola

Il ristorante Pascucci al Porticciolo di Fiumicino ha conquistato due stelle nella Guida Michelin Italia 2027. L’annuncio ufficiale è stato dato oggi, 12 novembre, durante la presentazione della 72ª edizione della Guida, che si è tenuta presso il Teatro Municipale di Piacenza.

Un traguardo che segna un passaggio storico per il progetto di Gianfranco Pascucci e della moglie Vanessa Melis, oltre che per il litorale romano, a 14 anni dal conferimento della prima stella e a 2 anni dal premio Michelin Service Award, assegnato a Vanessa per il suo ruolo di direttrice di sala.

“È un riconoscimento di grande valore – ha precisato lo chef – e un’enorme opportunità per il territorio, per la nostra visione del mare e per il nostro lavoro. Ringrazio Vanessa, che rappresenta l’accoglienza del Porticciolo, la mia squadra, la mia famiglia e i miei figli, Guendalina e Francesco. La mia è una ‘cucina di prodotto’, in cui esprimo emozioni e in cui la materia prima è sempre riconoscibile”.

Sul palco è stata letta anche la motivazione degli ispettori Michelin per il ristorante: “Qui lo chef esprime tutta la sua personalità attraverso il gusto e la precisione tecnica, selezionando materie prime impeccabili e ricercando in ogni piatto equilibrio e cura, esperienza, attenzione per l’ospite e una cucina capace di lasciare il segno. A poca distanza dalla Capitale, un indirizzo che brilla di luce propria”.

“Sono molto orgogliosa di essere qui e di rappresentare l’ospitalità italiana – ha spiegato Vanessa Melis sul palco del teatro – il mio è un progetto di vita, ma anche un grande progetto di famiglia. L’accoglienza nel ristorante è un aspetto fondamentale: non dobbiamo mai dimenticarlo. E non dobbiamo dimenticare di dare importanza al protagonista di tutta l’ospitalità: il nostro cliente. Al Porticciolo cerchiamo soltanto di farlo sentire nella sua casa. È fondamentale dedicare quell’attenzione, ma in modo spontaneo, senza ostentare nulla. Perché la semplicità è il vero valore dell’accoglienza italiana”.