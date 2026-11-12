Fiumicino, addio a Massimo Tomassi: centinaia ai funerali tra dolore e commozione

Il ricordo dell’amico Fabio Feurra: “Si è spento un sorriso per tutti”. Una vita dedicata alla famiglia, ai giovani e all’animazione del territorio

di Dario Nottola

Dolore e incredulità. La scomparsa prematura di Massimo Tomassi, a Fiumicino, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di affetto nei confronti di una persona assai benvoluta e stimata, sempre con il sorriso, e che tanto ha fatto per l’animazione culturale sul territorio e per i giovani di varie generazioni, raccogliendo l’eredità del suo papà Pieretto, figura storica di Fiumicino. In centinaia, poi, si sono stretti, in un clima di grande commozione, accanto ai suoi familiari e amici nel corso del funerale presso la parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, a Isola Sacra.

Tracciamo di Massimo un piccolo ricordo grazie anche al suo fraterno amico e socio Fabio Feurra: “Si è spento un sorriso per tutti. Ci ha salutati un figlio di Fiumicino, Massimo, detto Max, figlio d’arte del noto Pieretto del “Peter’s Club”, lo storico locale di Isola Sacra, per tanti anni punto di riferimento per generazioni di fiumicinesi e non solo, e in cui sono transitati anche tanti personaggi dello spettacolo”.

“Come il papà – racconta ancora Fabio – Max mosse i primi passi nel mondo della notte dal 1988, insieme a me e alla sorella Roberta. Della “banda dei Pieretti”, così ci denominarono, Max impersonava l’accoglienza di una sera sulla porta del bar; in consolle, da dj, c’erano sempre il suo sorriso e le sue risate coinvolgenti, il suo volto leale, trasparente e gioioso. Dopo 20 anni di successi, feste, eventi storici, accanto alla gestione di più locali contemporaneamente sul litorale, prese una pausa dalla movida notturna per crescere due stupende figlie, Martina ed Elena; dopo tale suo capolavoro, riprese poi l’organizzazione di eventi, sempre insieme a me e a Valentina, inventando la “One Night””.

Fabio sottolinea poi che Massimo viveva di emozioni, amava la gente che, a sua volta, lo amava e apprezzava tanto: “Un grande uomo che viveva per la famiglia, un instancabile lavoratore in tutti questi anni e che ha lasciato, dentro di noi, la sua immagine, un volto, il sorriso… Ciao Max, hai fatto innamorare di te una città intera che non ti dimenticherà mai”.

Ci uniamo, con affetto e con le condoglianze, alla famiglia e agli amici: il mio personale ricordo, accanto ai tanti bei momenti di gioventù, e non solo, vissuti nelle serate di festa organizzate nei locali da Max e Fabio, è la sua figura che spesso correva intensamente e con costanza, per fare sport, al mattino, passando anche davanti casa mia.

Ciao Massimo!