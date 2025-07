Ex ristorante “Vecchia Scogliera”, oggi il primo intervento di bonifica

Alla presenza dei militari dell’Arma liberato l’ingresso dai rifiuti

Dopo il raid dei Carabinieri della stazione di Fiumicino che hanno posto i sigilli all’ex ristorante “Vecchia Scogliera” ad Isola Sacra (Vedi video), trasformata in una discarica abusiva, procedendo al sequestro del locale, abbandonato da decenni in via del Faro, applicando l’art. 321 del Codice di procedura penale per “discarica non autorizzata”, questa mattina è stato effettuato un primo intervento di rimozione dei rifiuti per consentire l’accesso all’interno e quantificare l’entità complessiva dell’intervento di bonifica.

“L’area è di competenza della Regione Lazio – afferma l’ex assessore Roberto Cini – speriamo che il Comune rispolveri il progetto della vecchia amministrazione per la bonifica e la demolizione della struttura, logicamente con fondi regionali”.

“Auspico, inoltre, che dopo questo primo intervento seguirà una più completa riqualificazione della zona. Sarebbe importante asfaltare tutta via del Faro, realizzando anche un marciapiede con l’illuminazione, perchè il trasporto pubblico, fino a Passo della Sentinella, termina alle 21.30 e percorrere la strada al buio, camminando in mezzo alla strada, rappresenta un vero pericolo. Questo si potrebbe realizzare coinvolgendo anche la Watetfront, che fino ad ora non ha dato nessun segno tangibile di attenzione per il comprensorio” Conclude Roberto Cini