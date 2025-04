Erosione costa, dall’associazione Commercianti Marina di Fregene, una riunione strategica per la salvaguardia

“Sottolineiamo l’urgenza di intervenire per garantire la sicurezza e il rilancio del litorale”

di Dario Nottola

La seria situazione dell’erosione della costa di Fregene è stata al centro di un confronto “strategico”, ideato dall’associazione Commercianti Marina di Fregene, tra gli operatori ed imprenditori del settore, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, autorità della Regione Lazio.

“Baccini – riferisce l’associazione – ha aperto la sessione evidenziando come il dialogo e la collaborazione tra la Regione Lazio e il Comune di Fiumicino rappresentino un importante filo conduttore per la salvaguardia del territorio, e ribadito la necessità di un impegno condiviso per contrastare i fenomeni erosivi e rilanciare il valore delle infrastrutture costiere“.

Massimiliano Graux, della Federazione della La Provincia di Roma di Fdi, ha poi richiamato l’attenzione sulla necessità di agire con rapidità: “Non possiamo aspettare otto anni per vedere la luce sulla barriera soffolta a difesa di Fregene sud, come accaduto in passato. È fondamentale intervenire subito per evitare ulteriori danni e garantire la continuità dei lavori di protezione della costa”.

Per Stefano Travaglini, incaricato del Sindaco, “Il confronto diretto con chi vive quotidianamente la realtà del litorale ci permette di avere un quadro completo delle necessità e di pianificare interventi che possano rispondere in maniera efficace alle esigenze locali”.

Durante l’assemblea, gli uffici regionali hanno presentato aggiornamenti sui lavori della soffolta: “I lavori proseguiranno per un ulteriore chilometro e prevedono un investimento di 5 milioni di euro, finanziati in parte da risorse europee. I lavori sono programmati per essere completati entro ottobre 2026. L’Assessorato ha garantito una presenza, con tavoli di confronto, per rendere le informazioni e confronto stabile con il Comune. Un ulteriore contributo regionale sarà destinato all’impiego di una grande draga, indispensabile per il ripascimento su Fiumicino garantendo milioni di metri cubi di sabbia e per garantire nel la stabilizzazione del sistema costiero”, prosegue l’Associazione Commercianti Marina di Fregene.

L’incontro, presso lo stabilimento balneare di Fregene Sogno del Mare, ha rappresentato quindi un “momento decisivo per definire una strategia comune volta a contrastare l’erosione della costa di Fregene, rafforzando il legame tra istituzioni, operatori balneari e associazioni locali. L’impegno di tutto il territorio, unito all’uso di innovativi strumenti di intervento, mira a garantire un futuro più sicuro e sostenibile per il litorale“.