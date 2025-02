Erosione costiera, Baccini: “La situazione attuale è critica”

Oggi il sopralluogo, presso lo stabilimento “Rio” a Fregene, insieme ai tecnici della Regione Lazio

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento “Rio” a Fregene, insieme ai tecnici della Regione Lazio, per valutare gli interventi necessari a tutelare il bene pubblico e salvaguardare la costa, gravemente erosa dall’incidenza del mare.

Il Primo Cittadino ha sottolineato l’urgenza dell’intervento a tutela dei cittadini e degli operatori balneari e per preservare la bellezza e la fruibilità della nostra costa “La situazione attuale è critica. Le strutture balneari si trovano in difficoltà e non sono in grado di aprire le proprie attività a causa delle condizioni precarie. Durante il sopralluogo, è stato stabilito che, con il supporto della Regione Lazio, si procederà a mettere in sicurezza l’area interessata, nel più breve tempo possibile“.