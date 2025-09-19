Erosione costa, Severini: “I fondi della Regione sono il premio per il nostro lavoro su Blue Economy”

“Da oggi torniamo protagonisti, Fiumicino può fare da apripista a un nuovo modello di sviluppo sostenibile”

“La costa del Comune di Fiumicino è una delle più importanti e anche potenzialmente inespressa in Italia, non solo del Lazio. Ecco perché crediamo fermamente nell’economia del mare e nella sua crescita” dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“I 5 milioni stanziati dalla Regione Lazio contro l’erosione nel nostro Comune sono a testimoniare che non solo avevamo ragione ma che siamo sulla strada giusta – sottolinea – Che la nostra visione di insieme è attrattiva di lungo respiro“.

“Fiumicino può fare da apripista a un nuovo modello di sviluppo sostenibile della ‘Blue Economy’. A un nuovo percorso virtuoso che possa coniugare crescita economica e sostenibilità ambientale, a partire dalla valorizzazione delle coste che avrà importantissime ricadute su tutta l’economia locale. Un ringraziamento va alla Regione Lazio per aver creduto in noi e nel nostro lavoro. Da oggi torniamo protagonisti” conclude Roberto Severini