Ennesima rissa al Parco Leonardo, i cittadini invocano sicurezza e presenza

Due risse nel fine settimana nell’area pedonale, il Comitato di quartiere per chiede interventi strutturali e presidi stabili

di Fernanda De Nitto

Escalation di episodi criminosi al Parco Leonardo dove nelle giornate di sabato e di domenica si sono verificate due risse che hanno coinvolto numerosi giovani in alcune piazze dell’area pedonale. Un evento di tale portata, che fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche, rappresenta comunque un allarmante sintomo di un degrado sociale non più gestibile con soli interventi reattivi.

Ad essere preoccupati sono in prima persona i residenti della località che stanno facendo sentire la loro voce attraverso il Comitato di quartiere Parco Leonardo, invitando tutte le autorità ad attenzionare la questione, vista anche la frequenza crescente di furti e atti di vandalismo su autovetture, aggressioni presso lo scalo ferroviario e criticità funzionali del sistema di videosorveglianza.

“A seguito dell’ultimo grave episodio di violenza abbiamo richiesto un incontro urgente al Sindaco Baccini e alle autorità competenti in tema di sicurezza pubblica, affinché siano previsti interventi concreti in tema di ordine pubblico” – è quanto afferma il Presidente del Comitato di quartiere Parco Leonardo, Erik Paciucci, che aggiunge – Nel luglio 2025 il Comune di Fiumicino, insieme alla Questura di Roma, annunciava un progetto ambizioso per la sicurezza sussidiaria partecipata, ma ad oggi non risultano ancora attivi i presidi stabili e le collaborazioni strutturate previste dal protocollo, lasciando il territorio privo di deterrenza visibile.

La presenza di pattuglie, pur apprezzata da tutti i residenti, risulta insufficiente a fronte della complessità del quartiere e della natura dei reati denunciati nel tempo. Si tratta, infatti, di un problema strutturale che peggiora, purtroppo, settimana dopo settimana.

Quello che noi chiediamo è l’attivazione di un tavolo permanente, mediante un confronto operativo tra Comune, forze dell’ordine e comitato di quartiere volto a monitorare l’efficacia delle misure e coordinare le azioni sul campo.

Chiediamo, altresì, la garanzia di una presenza stabile nelle fasce pomeridiane e serali dei fine settimana al fine di garantire la deterrenza e la serenità dei cittadini della zona, oltre che il ripristino immediato delle telecamere di videosorveglianza, con l’installazione di nuovi dispositivi. Tale sistema di monitoraggio è condizione essenziale per eventuali indagini su reati commessi e per la tutela del patrimonio pubblico e privato.

“Come Comitato di quartiere siamo pronti a collaborare, chiedendo però tempi certi, misure concrete ed un impegno reale per Parco Leonardo ed i suoi residenti” – ha concluso Erik Paciucci.