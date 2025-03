Emergenza posti scuole superiori. Tasciotti: “Dobbiamo garantire l’accesso agli istituti prescelti”

“Con il Sindaco Baccini abbiamo convocato una riunione urgente con le dirigenze scolastiche di Fiumicino, Ostia e Ladispoli”

di Fernanda De Nitto

A seguito delle problematiche emerse, rispetto ad alcuni studenti che successivamente all’iscrizione alla scuola superiore si sono trovati in difficoltà relativamente all’istituto prescelto, per la carenza di posti disponibili presso le strutture di Ostia, l’Amministrazione Comunale ha convocato i rispettivi dirigenti scolastici al fine di trovare soluzioni all’annosa questione della carenza di disponibilità presso i licei locali e limitrofi.

“Insieme al Sindaco Baccini abbiamo convocato una riunione urgente con le varie dirigenze scolastiche degli istituti superiori di Fiumicino, del X municipio di Roma e del Comune di Ladispoli con l’obiettivo di fare il punto rispetto alla necessità di garantire a tutte le studentesse e studenti del territorio l’accesso agli istituti prescelti” afferma il Prof. Roberto Tasciotti, incaricato alle Politiche Scolastiche.

“Per la prima volta siamo riusciti – sottolinea – ad organizzare un open day con tutti gli istituti superiori del territorio e delle aree limitrofe, in particolare Ostia e Ladispoli, nato con l’obiettivo di indirizzare i nostri giovani rispetto alla scelta della scuola superiore, proponendo le varie alternative formative tra licei e istituti professionali. Tale giornata ha riscosso un notevole successo, con la partecipazione di numerosi studenti delle scuole medie e dei loro genitori, desiderosi di conoscere da vicino l’offerta formativa territoriale”.

“Successivamente – aggiunge Tasciotti – viste le problematiche emerse rispetto ad alcuni studenti esclusi dagli istituti superiori a cui avevano presentato regolare iscrizione, si è proceduto ad incontrare le diverse realtà scolastiche, con l’obiettivo creare un vero sistema territoriale, integrato tra i vari istituti superiori. Le varie dirigenze scolastiche hanno aderito alla proposta rendendosi collaborativi verso i nostri studenti, non precludendo, sulla base delle disponibilità, la scelta effettuata nel momento dell’iscrizione. Alla riunione era stata invitata anche la Città Metropolitana di Roma Capitale, responsabile della gestione e organizzazione degli istituti superiori, la quale è risultata assente”.

“Al fine di promuovere un’offerta formativa valida per tutti i nostri studenti insieme con il Sindaco Baccini, ribadiamo la proposta progettuale dei due poli di Isola Sacra e Maccarese – rimarca – chiedendo a Città Metropolitana di velocizzare l’iter procedurale e burocratico utile alla costruzione delle nuove dodici aule attigue all’istituto Paolo Baffi, proponendo, altresì, la realizzazione di un polo nell’area prospiciente Le Vignole. Accogliamo poi con favore la proposta di un nuovo istituto presso Parco Leonardo, attendendo sempre da Città Metropolitana notizie in merito ad una plausibile realizzazione, la quale sarebbe certamente utile, anche per la sua collocazione territoriale di snodo con la capitale”.

“Con l’inizio del nuovo anno scolastico – spiega Tasciotti – abbiamo richiesto a tutti gli istituti superiori locali e limitrofi di fornirci dati effettivi rispetto al numero di studenti del territorio presenti presso le diverse scuole, con l’obiettivo di avere un censimento reale riguardo al numero di ragazzi frequentanti licei e istituti professionali. Stessa cosa è stata richiesta alle scuole medie del territorio relativamente a mancate iscrizioni alla scuola superiore e eventuali abbandoni scolastici. Tali dati ci saranno utili per potenziare ulteriormente il Trasporto Pubblico Locale destinato alla pendolarità degli studenti, sia presso le nostre località di Isola Sacra e Maccarese, sia presso le strutture lidensi e di Ladispoli”.

“Desidero ringraziare personalmente tutte le dirigenze scolastiche che si sono da subito adoperate al fine di collaborare verso una soluzione coesa a tutela dei nostri giovani, che meritano un’offerta formativa variegata ed evoluta” conclude il Prof. Roberto Tasciotti