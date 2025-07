Emergenza incendi, il Sindaco Baccini in prima linea: “Massima efficienza e controllo costante sul territorio”

“In questi giorni, diversi incendi di vaste proporzioni sono divampati in alcune zone della città. La macchina operativa comunale ha dato prova di straordinaria efficienza, prontezza e capacità di intervento. Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento alla Protezione Civile comunale, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, alle associazioni di volontariato e alla Regione Lazio per l’immediato supporto fornito. Grazie a un lavoro impeccabile e sinergico, tutte le situazioni di rischio sono state gestite e contenute con rapidità e competenza” afferma il Sindaco Mario Baccini.

L’incendio più preoccupante si è sviluppato questa mattina ed ha colpito il deposito della Paoletti Ecologia. Anche in questo caso, l’intervento tempestivo delle forze preposte e il coordinamento continuo garantito direttamente dal Sindaco, hanno evitato conseguenze ben più gravi. La Polizia Locale ha immediatamente messo in sicurezza l’area, e ha gestito in maniera puntuale il traffico veicolare.

“Fin dal primo momento – prosegue Baccini – ho seguito personalmente l’evolversi degli eventi, mantenendo un filo diretto con i comandi operativi e assicurando un presidio costante 24 ore su 24. Questo è il modello di protezione che vogliamo per Fiumicino: una città vigilata, protetta, dove l’efficienza delle strutture comunali e il mio impegno diretto, garantiscono risposte immediate anche nelle situazioni più critiche. Il nostro Comune è vasto, con oltre 220 km quadrati di territorio, di cui ampie porzioni non urbanizzate. Questo rappresenta una sfida continua, ma anche un motivo in più per intensificare i controlli, la prevenzione e la manutenzione, come stiamo facendo con grande impegno”.

“In queste settimane abbiamo dimostrato che il sistema funziona. Tutte le aree colpite sono state messe in sicurezza a tutela dell’ambiente e dei cittadini. Le alte temperature rendono il rischio ancora elevato, e non escludiamo l’ipotesi che alcuni episodi possano avere origine dolosa. Per questo motivo, continueremo a monitorare il territorio con la massima attenzione e a intervenire con prontezza ogni volta che sarà necessario” conclude il Primo Cittadino