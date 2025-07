Emergenza idrica nelle località di Prataroni, Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre – Sant’Antonio

Il Sindaco Baccini ordina ad ARSIAL di garantire la fornitura di acqua

A seguito delle numerose segnalazioni di carenza idrica pervenute nelle zone di Prataroni, Tragliata, Tragliatella e Testa di Lepre – Sant’Antonio, il Sindaco, Mario Baccini, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, ha firmato un’ordinanza contingibile ed urgente per tutelare la salute pubblica, la salubrità ambientale e il benessere animale.

Dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali è emerso che le reti idriche interessate risultano di proprietà di ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, la quale, tuttavia, ha comunicato la propria indisponibilità a garantire il servizio, anche mediante autobotti, appellandosi ad un presunto trasferimento automatico della titolarità degli impianti ai Comuni.

Tale interpretazione è priva di fondamento giuridico, in quanto la legge regionale 20/2024 prevede espressamente che il trasferimento di proprietà degli acquedotti debba perfezionarsi mediante atti formali, che ad oggi non sono stati né sottoscritti né completati, nonostante la disponibilità dell’Amministrazione a portare a termine le procedure necessarie.

Il Comune di Fiumicino, nel ribadire la propria volontà di assumere la proprietà delle reti impiantistiche con le modalità previste dalla legge, sottolinea che l’assenza di un valido atto di trasferimento impedisce all’Ente di subentrare nella gestione e di delegare a terzi l’erogazione del servizio idrico, come chiarito più volte dagli Uffici comunali.

Alla luce di ciò, l’ordinanza ordina ad ARSIAL, quale soggetto giuridicamente responsabile della gestione degli impianti, di ripristinare l’erogazione dell’acqua, anche mediante l’utilizzo di autobotti, entro e non oltre 7 giorni dalla data di emissione. In caso di inadempienza, l’Amministrazione comunale interverrà in via sostitutiva, avvalendosi anche del gestore unico del servizio idrico integrato, ACEA ATO 2, con successivo addebito dei costi sostenuti ad ARSIAL.

Il Comune di Fiumicino conferma il proprio impegno a tutela della salute pubblica, della sicurezza e del diritto dei cittadini a ricevere un servizio essenziale come quello idrico, e resta a disposizione per concludere in tempi brevi l’iter formale di trasferimento delle reti, nel rispetto della normativa vigente.