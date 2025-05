Edilizia residenziale pubblica (ERP), approvato il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi

A partire dal 22 maggio non è più possibile presentare domande secondo la vecchia disciplina

L’Amministrazione comunale di Fiumicino, con apposita deliberazione, ha approvato il nuovo bando per la formazione della graduatoria permanente degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), di nuova costruzione o che si renderanno disponibili sul territorio comunale.

Il nuovo bando si inserisce nel solco della normativa vigente e rappresenta un aggiornamento significativo, rispetto al precedente avviso del 2009, per garantire maggiore equità sociale e conformità alle disposizioni regionali.

Tra le principali novità: la revisione dei requisiti soggettivi di accesso; l’introduzione di un nuovo indicatore economico di riferimento; la rimodulazione dei punteggi assegnati, al fine di riflettere con maggiore precisione le reali condizioni socio-abitative dei nuclei familiari richiedenti.

Per tutelare i cittadini già in graduatoria secondo il precedente bando, è stato previsto un periodo transitorio di sei mesi durante il quale resteranno attive due graduatorie distinte: la vecchia graduatoria, limitatamente ai primi cinque richiedenti con punteggio più alto; la nuova graduatoria, formata in base ai criteri aggiornati.

Durante questo periodo, le assegnazioni avverranno in modo alternato tra i primi nomi delle due graduatorie. A partire dal 22 maggio non è più possibile presentare domande secondo la vecchia disciplina. Alla fine dei sei mesi, tutte le assegnazioni avverranno esclusivamente sulla base della nuova graduatoria.