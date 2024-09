Drenaggio acque piovane stradali, portata in commissione la problematica, da Roberto Feola e Mario Balletta

Predisposto, dai tecnici dell’area ambiente, un sopralluogo e una successiva pulizia delle caditoie

“Questa mattina, in una commissione congiunta ambiente – lavori pubblici, abbiamo esposto e trattato la problematica del drenaggio delle acque piovane stradali, facendo il punto su criticità e interventi nel territorio” lo dichiarano Roberto Feola presidente della commissione lavori pubblici e Mario Balletta presidente della commissione ambiente.

“In commissione è stato segnalato – spiegano – il problema annoso relativo a via del Canale nella quale la raccolta delle acque piovane presenta una problematica costante per i residenti che si trovano già con le prime piogge impossibilitati all’accesso delle proprie abitazioni, poiché l’acqua non defluisce intrappolando gli stessi, dando vita ad situazione così insostenibile da attivarsi con una raccolta firme”.

“La criticità – aggiungono – è stata da subito accolta da parte dei tecnici dell’area ambiente ed è stato predisposto prossimamente un sopralluogo e una successiva pulizia delle caditoie. Il problema però riguarda varie zone del territorio ed è già stato importante il lavoro fatto fin oggi con interventi di pulizia e bonifica di caditoie, in diverse zone del territorio”.

“Ancora una volta si dimostra attenzione alle criticità, lavorando prontamente alla registrazione di diverse situazioni esposte in commissione che daranno modo di programmare sopralluoghi e verifiche“ concludono Roberto Feola e Mario Balletta