Doppio soccorso in mare sul litorale romano: a Fiumara Grande un’imbarcazione è rimasta incagliata sulla scogliera

Guardia Costiera “controllare sempre prima di intraprendere la navigazione le condizioni di efficienza delle barche nel loro complesso”

di Dario Nottola

Doppio soccorso, sul litorale romano, da parte della guardia costiera. Il primo ha riguardato un peschereccio al largo di Tor San Lorenzo. Alla sala operativa della Guardia costiera è arrivata l’sos per imbarco d’acqua a bordo e quindi per impossibilità a proseguire la navigazione in sicurezza. Sono scattate quindi le procedure di emergenza; dal porto Fiumicino e da quello di Anzio sono uscite le motovedette CP 831 e CP 859 per soccorrere il peschereccio e il suo equipaggio.

Arrivato sotto bordo al peschereccio, la motovedetta CP 859, utilizzando una pompa al seguito, ha aspirato quel quantitativo di acqua imbarcata, permettendo al mezzo soccorso di poter fare rientro a lento moto, scortato dalle unità della Guardia Costiera, al porto di Anzio. Scongiurato, grazie alla prontezza di intervento della Guardia Costiera, l’affondamento del motopesca ed un serio rischio per la sicurezza del suo equipaggio. Sono in corso i controlli di rito sul peschereccio per risalire alle cause dell’incidente.

Questa mattina, poi, la sala operativa del Comando marittimo della Capitale è stata allertata dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco in merito ad un’imbarcazione da diporto di 10 metri incagliata sulla scogliera dell’imboccatura di Fiumara Grande, tra Fiumicino e Ostia, con due persone di nazionalità finlandesi a bordo. L’equipaggio della motovedetta CP 836 ha disincagliato la barca, assistendole fino ad un cantiere per un ormeggio in sicurezza.

“Importante – viene rimarcato dalla Guardia Costiera – controllare sempre prima di intraprendere la navigazione le condizioni di efficienza delle barche nel loro complesso, consultare le condizioni meteorologiche, le carte nautiche per evitare rischi per la navigazione stessa, informandosi anche con i numerosi Uffici Marittimi presenti sul territorio.”