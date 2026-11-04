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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 4 Novembre 2026

Dopo 16 mesi di assenza, a Fiumicino ecco i nuovi assessori alla Cultura e al Turismo: sono D’Intino e De Pascali

Deleghe nuove anche per NCC e Decentramento amministrativo

 

di Dario Nottola

 

Grandi novità in seno alla Giunta di Fiumicino. A 16 mesi dalle dimissioni dell’ex assessora Federica Poggio, il Comune ha ora i nuovi assessori al Turismo e alla Cultura: il sindaco Mario Baccini ha nominato al Turismo l’avvocato Francesca De Pascali, approdata nel 2025 in Forza Italia dopo essere stata eletta consigliera nella Lista Crescere Insieme, conferendole anche le deleghe all’Urbanistica e alle Politiche del Personale.

 

Per tale nomina, dopo le sue dimissioni da consigliera comunale, ci sarà la surroga del suo posto in Aula consiliare. Conferita anche la delega alla Cultura, casella rimasta da allora anch’essa vuota, a Vincenzo D’Intino (Fratelli d’Italia), che già ricopre la carica di assessore al Bilancio. All’assessore all’Ambiente, Stefano Costa, è stata data la delega al Decentramento amministrativo. All’assessore all’Edilizia e ai Trasporti, Angelo Caroccia, il primo cittadino ha conferito anche la delega per il servizio taxi e noleggio con conducente (NCC).

 

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