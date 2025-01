Domenica 26 gennaio, a Tarquinia, la Marcia della Pace promossa dall’Azione Cattolica delle diocesi unite di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina

Domenica 26 gennaio Tarquinia ospiterà la Marcia della Pace delle diocesi unite di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, momento di festa e di gioia organizzato dai ragazzi dell’Azione Cattolica delle due diocesi. “ La Pace in Azione ” è lo slogan che caratterizza l’iniziativa: l’invito a rinnovare ogni giorno l’impegno come singoli e come comunità ad essere concretamente artigiani di pace e di favorirne lo sviluppo, tanto più in questo anno nel quale si celebra il Giubileo.

Come tradizione, in questa occasione, il vescovo Gianrico Ruzza rivolgerà un messaggio ai Sindaci e agli amministratori del territorio delle due diocesi e consegnerà loro il Messaggio della Giornata per la Pace 2025 di Papa Francesco. L’Amministrazione comunale di Fiumicino sarà rappresentata dall’assessore Raffaello Biselli. La Marcia sarà al via, alle ore 16, dalla Chiesa di San Francesco in Piazza Alberto Daga e terminerà all’interno del Teatro Comunale “Rossella Falk”. La marcia sarà preceduta, alle 15.15, nel parco della Chiesa di San Francesco, da uno spazio con giochi e attività per i più piccoli.