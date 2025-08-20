Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 20 Agosto 2025

Discarica abusiva in via Passo della Sentinella: scoperti i colpevoli

L’indagine dei Carabinieri smaschera i responsabili. Il Comune ordina la bonifica immediata

 

 

Emessa un’ordinanza sindacale che dispone l’immediata rimozione dei rifiuti abbandonati e la bonifica di un’area di circa 500 metri quadri in Via Passo della Sentinella.

 

L’intervento si è reso necessario a seguito di un sopralluogo effettuato dal Comando dei Carabinieri di Fiumicino, durante il quale è stato posto sotto sequestro penale il sito, di proprietà del Demanio della Regione Lazio, a causa della presenza di una notevole quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui materiale ferroso, legno, rifiuti organici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, oltre a frammenti di onduline in cemento-amianto, parte dei quali già combusti.

 

L’ordinanza individua come soggetti responsabili due residenti della zona, nonché la Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio Patrimonio, che dovranno provvedere, entro cinque giorni dalla notifica dell’ordinanza, a rimuovere e smaltire i rifiuti presso impianti autorizzati, effettuare la bonifica del sito e a trasmettere al Comune una relazione tecnica dettagliata sugli interventi eseguiti.

 

Ringrazio i Carabinieri di Fiumicino per l’attività di vigilanza e controllo che ha permesso di intervenire e di individuare i colpevoli – dichiara il vice sindaco, Giovanna Onorati – L’Amministrazione comunale seguirà con attenzione l’evoluzione delle operazioni, verificando che la rimozione e la bonifica vengano eseguite nei tempi stabiliti e nel pieno rispetto delle norme vigenti”.

 

 

