Decoro urbano, Bonanni: “Soluzioni urgenti per il decoro e la gestione dei rifiuti del mercato del sabato”

“Una criticità che da mesi viene segnalata, ma che continua a persistere senza interventi risolutivi“

“A pochi giorni dall’Ordinanza sul decoro urbano emanata dal Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, la situazione dell’ingresso della città, al termine del Mercato del Sabato, desta forte preoccupazione” lo dichiara Barbara Bonanni, Capogruppo a Fiumicino di Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Buste di plastica e cartoni sparsi ovunque – prosegue – sono il segnale di una criticità che da mesi viene segnalata, ma che continua a persistere senza interventi risolutivi. Non è sufficiente imporre norme se non vengono affiancate da misure pratiche ed efficaci. Stoccare la plastica in buste fino alla chiusura del mercato espone inevitabilmente i rifiuti alla dispersione nell’ambiente, come dimostra l’accumulo che si è verificato oggi, complice il vento”.

“È necessario, come l’opposizione ha già affermato i mesi scorsi, un cambio di strategia – sottolinea la consigliera – dotare ogni banco del mercato di mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti, evitando così che il materiale si disperda e comprometta il decoro cittadino. Un’iniziativa semplice, concreta e sostenibile, che garantirebbe un miglior controllo della gestione dei rifiuti e un ambiente più pulito per cittadini e visitatori”.

“La situazione che si ripete ogni sabato è inaccettabile. Abbiamo presentato proposte concrete per migliorare la gestione dei rifiuti, ma l’Amministrazione continua a ignorare il problema. È necessario agire con soluzioni pratiche per garantire il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano. Non possiamo permettere che Fiumicino sia sommersa da rifiuti ogni fine settimana”. conclude Barbara Bonanni