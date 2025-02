Decentramento amministrativo, Gruppo PD: “Aranova avrà la sua sede, ma a quale prezzo?”

“Ci rivolgeremo alle autorità competenti, per fare chiarezza su questa operazione”

“La maggioranza ha approvato la delibera per il decentramento amministrativo ad Aranova, una decisione che abbiamo cercato di fermare già nelle scorse settimane, convinti che porterà alla chiusura degli uffici comunali di Palidoro, come già accaduto a Fregene” lo dichiarano gli esponenti del Gruppo PD Fiumicino.

“Di conseguenza – aggiungono – i residenti di Passoscuro, Tragliatella e delle altre località a nord del territorio comunale saranno costretti a recarsi ad Aranova per servizi essenziali, come quelli demografici e di stato civile, affrontando disagi evidenti. Un cambiamento che non solo complica l’accesso ai servizi, ma riduce anche l’efficienza garantita fino ad oggi dagli uffici di Palidoro, che servivano un’area più vasta in modo più funzionale”.

“Contrariamente a quanto dichiarato – sottolineano – questa scelta penalizzerà pesantemente una parte significativa della nostra comunità. In più ci chiediamo dove finiranno i lavoratori di Palidoro. E sarà inoltre curioso chiedere ai consiglieri delle località a nord del Comune un’opinione, ad eccezione, ovviamente, di quelli di Aranova, che hanno tutto l’interesse a vedere aperti gli uffici nella loro località”.

“Si poteva optare per una soluzione più equilibrata e funzionale per tutto il territorio – ribadiscono – visto che c’era un immobile già programmato, ma si è preferito creare una sorta di ‘palazzo reale’ per qualcuno”.

“Il punto critico riguarda la struttura individuata, in via Siliqua, per ospitare il nuovo centro amministrativo: un immobile non commerciale, il cui costo per il Comune è stato di 1.3 milioni di euro, a fronte di un acquisto da parte del venditore, appena un anno fa, per circa 500 mila euro. A peggiorare il quadro, non è stata effettuata alcuna perizia da parte degli enti competenti. Per questi motivi, riteniamo doveroso rivolgerci alle autorità competenti, con la Corte dei Conti in primis, per fare chiarezza su questa operazione e verificare se sia stato un affare per il Comune o per qualcun altro. Per quanto ci riguarda, continueremo a vigilare e a difendere l’interesse dei cittadini” concludono gli esponenti del Gruppo PD Fiumicino