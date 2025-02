Decentramento amministrativo, De Pascali: “Le illazioni dell’opposizione sono grottesche”

“Bene la decisione del sindaco di tutelare il buon nome dell’amministrazione”

“La decisione del sindaco Mario Baccini, di voler procedere in tutte le sedi competenti, a tutela dell’immagine dell’Amministrazione dopo le grottesche illazioni dell’opposizione sul decentramento amministrativo è sacrosanta. Non si può ogni volta rimestare nel torbido per sporcare un’operazione trasparente, a norma di legge, per evitare di mostrare il loro fallimento” dichiara Francesca De Pascali, consigliere comunale lista civica ‘Crescere Insieme’

“Va precisato infatti – specifica De Pascali – che il costo reale dell’immobile è di un 1 milione di euro, poiché 300mila euro sono spese costituite da arredi per uffici amministrativi e della Polizia locale, compresi i lavori di chiusura strada con 2 cancelli per la sicurezza delle autovetture della stessa Polizia locale. Realizzazione di bagni e antibagni per la polizia locale. Nuovo impianto elettrico e di condizionamento”.

“L’immobile di 565 metri quadri interni – aggiunge – accatastato come commerciale, sarà pagato 1.750 euro al mq. circa, compresa proprietà di 15 posti auto di cui 2 per disabili, 600 mq. di strada privata e piazzale di 400 mq. Un costo nettamente inferiore alla valutazione OMI. È stata fatta una valutazione immobiliare interna all’amministrazione e una perizia esterna, nel preciso rispetto della procedura di legge”.

“La piazza, inaugurata ben 3 volte e il relativo centro civico di Aranova di cui tanto parla l’opposizione, di fatto non esiste – sottolinea – È l’accordo di una convenzione urbanistica stipulata 7 anni fa dalla vecchia amministrazione e a oggi non ancora completata. Dobbiamo aspettare che sia il privato a realizzare un’opera? E se la Convenzione salta come successo in passato? Cosa raccontiamo ai cittadini?”.

“La sede di Palidoro, che sarà oggetto di manutenzione straordinaria visto lo stato di evidente fatiscenza, oltre a non essere di proprietà del Comune ma della Regione – specifica De Pascali – non può accogliere la Polizia locale mancando ogni presupposto di struttura, mancando di una sala di attesa e non avendo alcun posto per ospitare la Fiumicino Tributi. Così come è ridicolo rivendicare l’esistenza della Casa della Partecipazione a Maccarese, solo da poco restituita all’amministrazione grazie ad un’azione forte di legalità”.

“Piuttosto chiedo all’opposizione: cosa ci dicono rispetto agli immobili dati da un noto imprenditore romano per scomputare il pagamento, a Parco Leonardo, degli oneri valutati 2.900 euro al mq dei quali buona parte (ben 300 mq) destinati a un centro anziani che a oggi conta una quarantina di iscritti. Davvero proprio loro si permettono di gettare fango su chi, correttamente, dà seguito agli impegni presi coi cittadini!” conclude Francesca De Pascali, consigliere comunale lista civica ‘Crescere Insieme’