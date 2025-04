Darsena, Califano: “Il nostro finanziamento per la piazza, snaturato”

“Oggi ho effettuato un sopralluogo per visionare i nuovi lavori e sono rimasta esterrefatta”

“Pensavamo di ‘regalare’ a Fiumicino una nuova piazza. In uno dei punti più belli e caratteristici di Isola Sacra: la Darsena. Un lavoro lungo, minuzioso, accurato per concretizzare un progetto che tenesse conto delle esigenze dei commercianti e dei residenti ma che fosse anche un richiamo per i turisti e soprattutto un luogo dove la cittadinanza potesse ritrovarsi. Un percorso importante e lungimirante per ottenere i finanziamenti regionali necessari a realizzare tutto questo” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Oggi – prosegue – dopo diverse segnalazioni, visto l’impegno che avevamo messo per sbloccare i fondi, ho effettuato un sopralluogo per visionare i nuovi lavori e sono rimasta esterrefatta. Il progetto totalmente snaturato”.

“Da spazio di aggregazione e condivisione, da luogo simbolo di una località ci ritroviamo con una strada e parcheggi su ambo i lati. Un ibrido senza senso – ribadisce Califano – Centinaia di migliaia di fondi pubblici gettati nel cestino per l’inadeguatezza di un’amministrazione che continua a dimostrare tutta la propria superficialità e tutto il proprio pressapochismo”.

“Un’amministrazione incapace di governare gli eventi, incapace di portare avanti un’idea, che prova ad accontentare tutti e finisce per non accontentare nessuno. Siamo di fronte all’ennesima occasione buttata” conclude Michela Califano