Dalla Regione 1.2 milioni di euro per il restyling di Fiumicino e Palidoro

Severini: “Riqualificazione Lungomare della Salute di Fiumicino e messa in sicurezza incrocio sulla provinciale Palidoro Crocicchie”

“Amministrare bene significa ottenere riconoscimenti. Per questo siamo davvero soddisfatti dello stanziamento che la Regione Lazio ci ha riconosciuto: 1.2 milioni di euro che serviranno per il progetto di riqualificazione del lungomare della Salute di Fiumicino e per la messa in sicurezza dell’incrocio sulla strada provinciale Palidoro Crocicchie, tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo” dichiara Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Interventi importanti per il nostro territorio che saremo in grado di realizzare grazie ai buoni rapporti che oggi intercorrono tra noi e la Regione. Un ringraziamento va al sindaco Baccini, agli uffici e agli assessorati competenti. Un nuovo, importante risultato per tutti” conclude Severini