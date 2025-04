Dal 7 aprile chiusura ufficio postale di Ostia Lido per lavori di manutenzione

La riapertura dell’ufficio Postale di Piazzale della Posta è prevista per venerdì 2 maggio.



di Dario Nottola

L’ufficio postale di Ostia Lido, in piazzale della Posta, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi. Pertanto, da lunedì 7 aprile la sede di Piazzale della Posta non sarà operativa fino al termine dei lavori.

Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi, ha predisposto, per tutta la durata dei lavori, il potenziamento della sede di Roma 144 , in Via Costanzo Casana, 126, con il prolungamento dell’orario fino alle 19.05 e con uno sportello e una sala consulenza dedicata alla clientela di Lido Centro per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La riapertura dell’ufficio Postale di Piazzale della Posta è prevista per venerdì 2 maggio. Per eventuali esigenze, a disposizione dei cittadini anche le sedi di Roma 142 , in via del Sommergibile, 30 , e Roma 143 , in Via Capo Spartivento, che osservano orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, e la sede di Roma 141 , in Via Ferdinando Acton, aperta con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

I lavori sulla “Fontana delle Sirene”. Poste Italiane coglie l’occasione per comunicare come stiano proseguendo anche le opere di restauro che interessano la “Fontana delle Sirene” del Palazzo di piazzale della Posta. Attualmente si sta lavorando sulla posa in opera dei mattoni in pasta vitrea precedentemente mappati, per andamento e colore, smontati meccanicamente uno ad uno e restaurati procedendo con incollaggi e reintegrazione materica delle porzioni vitree perdute.