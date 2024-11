Da Regione Lazio fondi per potenziare il trasporto pubblico locale da Fiumicino verso l’Aeroporto

Intervento necessario per permettere ai lavoratori impiegati presso lo scalo spostamenti più agevoli e ridurre il traffico privato

Potenziato il servizio di trasporto pubblico locale dalla città verso l’aeroporto Leonardo Da Vinci per permettere ai lavoratori impiegati presso lo scalo spostamenti più agevoli e ridurre il traffico privato. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Fiumicino sottolineando che le misure sono possibili grazie ai 255.000 euro che la Regione Lazio ha destinato a Fiumicino come Comune che ospita un aeroporto internazionale per migliorare i collegamenti con le stazioni ferroviarie del territorio.

“Stiamo migliorando ed incrementando le linee per dare modo ai dipendenti aeroportuali di utilizzare un mezzo alternativo a quello privato per essere di aiuto al traffico ed agevolare i loro spostamenti quotidiani – afferma L’assessore ai Trasporti Pubblici Locali, Angelo Caroccia – La modifica andrà inoltre ad interessare anche i molti turisti che scelgono di soggiornare presso la nostra città. Il progetto garantisce un collegamento efficiente tra le stazioni di Maccarese, Parco Leonardo e l’aeroporto e rafforza il servizio di TPL in previsione del Giubileo. Inoltre, l’orario della corsa notturna della linea 8, sarà prolungato e i due bus elettrici, entrati in servizio poche settimane fa e attualmente impiegati per la tratta fino all’aeroporto e al centro di Fiumicino, saranno incrementati con altri mezzi che verranno messi a disposizione dei cittadini nelle prossime settimane”, conclude Caroccia.