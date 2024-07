Da Ita Airways nuovo volo Fiumicino-Dakar

Federico Scriboni: “Lo sviluppo dei collegamenti verso l’Africa Subsahariana è un obiettivo strategico per AdR”

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato il primo volo della compagnia aerea Ita Airways diretto verso Dakar, capitale del Senegal. Alla cerimonia di inaugurazione, oltre un nutrito gruppo di passeggeri in trepida attesa per la nuova rotta, erano presenti: Tommaso Fumelli, Vice President Italy Sales ITA Airways; Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma; Ngor Ndiaye, Ambasciatore del Senegal in Italia; Consigliere Mario Bartoli, Capo dell’Ufficio per i Paesi dell’Africa Centrale e Occidentale della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del MAECI; Ascenzo Forte, Responsabile Direzione Relazioni istituzionali e Comunicazione di ENAC e Raffaello Biselli, Assessore alle Attività Produttive e Suap del Comune di Fiumicino.

La nuova rotta opererà su Fiumicino con una frequenza di quattro voli settimanali, con partenza alle ore 14.55 e arrivo in Senegal alle 18.55, ora locale, con sei ore di volo diretto. Mentre dall’Aeroporto Internazionale di Dakar “Blaise Diagne” partirà sempre con una frequenza di quattro voli settimanali con partenza alle 23.40 (ora locale) ed arrivo al Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino alle ore 7.20.

I passeggeri del nuovo volo avranno l’opportunità di viaggiare con il nuovo Airbus A321neo, di nuova generazione e tecnologicamente avanzato, in quanto l’aeromobile è il più grande tra gli Airbus della compagnia, offrendo autonomia e prestazioni di altissimo livello. L’aereo, silenzioso ed efficiente, registra consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori al 20%. All’interno del velivolo vi sono tre cabine separate: la Business Class con dodici posti, la Premium Economy con dodici posti e l’Economy con centoquarantuno posti, di cui dodici dedicati alla Comfort Economy. Le cabine sono state disegnate e realizzate da Walter de Silva, con eleganza e stile tipicamente italiani.

Dakar, città capitale del Senegal, situata alla punta occidentale dell’Africa, è stata fondata nel 1862 dai francesi, e da allora ha registrato un rapido sviluppo demografico e urbanistico. Nella pianura costiera vi è il cuore della città, il centro amministrativo e commerciale europeo, oltre che una notevole zona industriale e portuale. Dakar costituisce uno dei più elevati centri commerciali dell’Africa occidentale, con una solida struttura economica basata sulla portualità altamente sviluppata, quale sbocco marittimo frequentato dalle rotte europee e africane.

“Lo sviluppo dei collegamenti verso l’Africa Subsahariana è un obiettivo strategico per ADR ed il nuovo collegamento con il Senegal di ITA Airways va esattamente in questa direzione – ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma – Il volo per Dakar contribuirà ad accrescere l’interscambio economico tra i due Paesi, favorendo la crescita del traffico nei segmenti turistici, corporate ed etnici, questi ultimi sostenuti dalla cospicua presenza della comunità senegalese in Italia”.

“Sono molto lieto e orgoglioso di essere qui per il primo volo inaugurale di ITA Airways con destinazione Dakar – ha dichiarato Ngor Ndiaye, Ambasciatore del Senegal in Italia – Il Senegal e l’Italia intrattengono relazioni esemplari nel campo diplomatico, economico, culturale e scientifico, relazioni che, sono convinto, si svilupperanno sempre di più grazie a questi quattro voli diretti alla settimana. Grazie a ITA Airways, trarremo il massimo potenziale in termini di scambi commerciali e turistici“.

“L’inaugurare nuove rotte ci permette di incrementare in particolare gli scambi culturali con luoghi e popolazioni differenti ma decisamente importanti ed essenziali per lo sviluppo complessivo anche della nostra Città – ha dichiarato Raffaello Biselli, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino – Il rapporto e la collaborazione con Aeroporti di Roma è una costante della nostra amministrazione, proprio per la continua attenzione e partecipazione tra Comune e Adr volta al miglioramento e al potenziamento delle attività produttive, turistiche e commerciali”.

Tra i primi passeggeri, accolti da un caloroso saluto da parte dell’Ambasciatore Ngor Ndiaye, tante famiglie numerose che vivono in Italia già da diversi anni e impegnate in svariati settori produttivi nazionali ed esteri, che hanno ringraziato Ita Airways per la nuova rotta africana, che va ad aggiungersi alla recente apertura dei voli verso Accra, capitale del Ghana.