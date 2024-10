Corso di educazione stradale per gli studenti dell’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino

Onorati: “Abbiamo iniziato un importante percorso dedicato sull’importanza di rispettare le regole se si è alla guida di un mezzo”

Si è svolto ieri, presso l’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino, un inedito corso di educazione stradale, dedicato agli studenti del primo anno di superiori, al quale ne seguiranno altri durante il corso dell’anno scolastico.

L’incontro, sviluppato dall’Amministrazione Comunale e dal Comando di Polizia Locale di Fiumicino, intende incentivare la consapevolezza sulla sicurezza stradale oltre ad attrarre l’attenzione dei giovani in età utile al conseguimento del patentino per il ciclomotore.

“Sono estremamente soddisfatta della collaborazione in atto con le scuole del territorio – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Abbiamo iniziato un importante percorso dedicato all’educazione stradale, con particolare attenzione ai pedoni. In un’epoca in cui si riscontra un atteggiamento distratto a causa dell’utilizzo degli smartphone, anche in contesti dove questo sviluppa un potenziale pericolo, è fondamentale sensibilizzare le ragazze ed i ragazzi, sull’importanza di rispettare le regole e ad essere vigili mentre si circola per le strade, soprattutto se si è alla guida di un mezzo. Solo così possiamo contribuire a garantire la loro sicurezza e quella degli altri”.

“Ringrazio la nuova dirigente dell’I.I.S, Paolo Baffi, i docenti ed i ragazzi, per aver condiviso il percorso insieme. E’ intenzione dell’Amministrazione riproporre i corsi in oggetto, fornendo un contributo formativo che possa preparare le nuove generazioni al percorso di vita collettivo” conclude Giovanna Onorati