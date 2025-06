Convocato per oggi, lunedì 30 giugno, il Consiglio Comunale in seduta pubblica e d’urgenza

Proposte di deliberazione: proroga tecnica del servizio di gestione tributi locali in capo alla società Fiumicino Tributi SPA

E’ stato convocato, per oggi 30 giugno 2025, in seduta pubblica e d’urgenza, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale.

Alle 13 in prima convocazione e alle 15 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

– Proposta n. 28/2025 – Proroga tecnica del servizio di gestione tributi locali in capo alla società Fiumicino Tributi SPA.