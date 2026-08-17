Controlli serrati sul territorio, Catini: “Grazie a chi tutela ogni giorno la sicurezza dei cittadini”

Il consigliere comunale esprime gratitudine a Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto e Polizia Locale, con un plauso particolare ai Carabinieri della Stazione di Passoscuro

Un fine settimana all’insegna della legalità e del presidio del territorio quello appena trascorso, caratterizzato da serrati controlli che hanno portato a numerose sanzioni e al sequestro di fuochi d’artificio illegali. Sull’esito delle operazioni interviene il consigliere comunale Massimiliano Catini, che esprime pieno sostegno e profonda gratitudine alle donne e agli uomini in divisa.

“Ringrazio le Forze dell’Ordine, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale per l’eccellente lavoro svolto. Operare sul campo, soprattutto in determinati contesti, non è semplice: troppo spesso i nostri agenti si trovano a fronteggiare situazioni in cui regna l’inciviltà dovendo fronteggiare l’ostilità di persone che non mostrano alcun rispetto per le istituzioni e per la divisa.” dichiara il consigliere Catini.

“Ho potuto constatare in prima persona – sottolinea – le difficoltà e le tensioni con cui gli operatori della sicurezza devono fare i conti ogni giorno per garantire l’incolumità pubblica e il rispetto delle regole.”

Catini conclude con un ringraziamento speciale all’Arma: “Un plauso doveroso e sentito ai Carabinieri della Stazione di Passoscuro, che svolgono ogni giorno un servizio impeccabile per la tutela del nostro territorio e dei cittadini.”