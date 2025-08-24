Caricamento...

domenica, 24 Agosto 2025

Controesodo estivo, i Carabinieri rafforzano i controlli presso il “Leonardo da Vinci”

Denunciato in stato di libertà un cittadino del Bangladesh, mentre procacciava illegalmente turisti

 

In occasione del controesodo estivo, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno intensificato i controlli all’interno dello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, al fine di innalzare gli standard di sicurezza e garantire la tutela dei numerosi viaggiatori in transito.

 

Nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato in stato di libertà un cittadino del Bangladesh, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a bordo di un’autovettura, sottoposta a sequestro, mentre procacciava illegalmente turisti appena giunti da un volo proveniente dall’Irlanda. L’uomo è stato nuovamente sanzionato, il veicolo sottoposto a nuovo sequestro e gli è stato notificato un provvedimento di allontanamento per 48 ore, oltre a una multa di 100 euro.

Analogo provvedimento è stato notificato ad altri tre operatori NCC abusivi e a tre persone intente a procacciare turisti senza alcuna autorizzazione, trovati senza giustificato motivo nell’area arrivi dell’aeroporto.

 

Complessivamente, l’attività dei Carabinieri ha portato alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 13.280 euro.

 

 

 

