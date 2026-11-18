Continuano a sprofondare le scogliere del lungomare della Salute a Fiumicino (VIDEO)

Sos dei balneari, in particolare per lo stabilimento Marina del Rey

di Umberto Serenelli

Grido d’allarme dei balneari del lungomare della Salute a Fiumicino. Da alcuni anni le scogliere non sono più un baluardo contro le mareggiate che piombano sulla costa e si spingono così all’interno di stabilimenti e chioschi. Nei giorni scorsi i marosi hanno fatto visita ad alcune strutture e messo ko il Marina del Rey che da tempo combatte contro il fenomeno erosivo. I marosi, infatti, avevano già iniziato a scavare sotto una fila di cabine e ora hanno proseguito l’avanzata a tal punto da farne crollare una e rendere pericolanti altre sette. Oltre ad aver inghiottito anche il marciapiede di accesso alla struttura, la violenza dei flutti ha aggredito la fondazione del ristorante e le onde ora circondano gran parte del locale. Inutili i tentativi di tenere lontano il mare con la posa di una rudimentale diga in scaglioni di selce che è stata subito fatta a pezzi dai marosi. Tengono, ma non si sa per quanto, i pali conficcati nella sabbia a protezione della fondazione dello stabile.

“Torniamo a lanciare il solito grido d’allarme con l’arrivo delle prime giornate di tempo cattivo che agitano il mare, le cui onde invadono gran parte delle strutture in spiaggia – precisa Salvatore Spataro, titolare del “Vittoria Village” e componente della Rete d’impresa di Isola Sacra –. Sono trascorsi più di 20 anni da quando furono realizzati i frangiflutti a protezione del tratto costiero tra la foce del canale navigabile e il faro. Fatto salvo l’intervento davanti al chiosco “Mediterraneo” e al bagno “Dada Umpa”, sul restante tratto non c’è stata alcuna opera per rinvigorirle. Ecco perché una decina di operatori si trova oggi in grossa difficoltà e con il mare in casa. Abbiamo più volte chiesto negli anni i lavori di rifioritura, ma nessuno ci ha mai ascoltato”.

I balneari sono dunque tornati a scrivere all’amministrazione di Fiumicino e alla Regione per denunciare la problematica che non è più procrastinabile, visto che alcuni tratti di scogliere sono sotto il livello del mare. “Stando a quanto sostengono alcuni tecnici idraulici qualificati – conclude Spataro –, serve un intervento di ampliamento della base sommersa dei frangionde più che il sollevamento rispetto al livello del mare. Questo finirebbe per favorire il ripascimento morbido dei punti più erosi che ci hanno costretto a eliminare diverse file di ombrelloni e lettini”.

Cresce la preoccupazione tra gli operatori e al coro si unisce anche il titolare della spiaggia attrezzata “Base”, la cui veranda è assalita dalle onde. È paradossale vedere chi passeggia in riva al mare essere obbligato a transitare sull’affaccio al mare e fare zig-zag tra i tavoli per proseguire sulla riva dalla parte opposta. “Il crollo della scogliera crea problemi anche al ristorante – precisa il titolare Daniele Russo – che viene invaso dalle onde che lo allagano e provocano danni, oltre a far fuggire i clienti”.