Continua senza sosta la lotta contro l’abbandono dei rifiuti sul territorio

Costa: “Non intendo alimentare le polemiche preferisco concentrarmi sul lavoro che quotidianamente portiamo avanti”

“Continua senza sosta la lotta contro l’abbandono dei rifiuti. In questa battaglia, fondamentale è il ruolo delle Forze dell’Ordine, che ringrazio per il prezioso lavoro che ogni giorno svolgono a tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Ne è un esempio l’intervento presso la Vecchia Scogliera, un’area di competenza regionale, sottoposta a sequestro e successivamente bonificata” lo dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

“Non intendo alimentare ulteriormente le polemiche e le illazioni – aggiunge – di un’opposizione che, evidentemente, fatica ancora ad accettare l’esito delle elezioni. Preferisco concentrarmi sui fatti e sul lavoro che quotidianamente portiamo avanti, insieme a chi si impegna concretamente per mantenere pulita la nostra città”.

“Ringrazio dunque tutti gli operatori ecologici che – rimarca – nonostante la presenza di alcuni incivili, continuano con dedizione a raccogliere i rifiuti, così come tutti quei cittadini responsabili che, con segnalazioni puntuali, contribuiscono a individuare situazioni critiche, sostenendo così l’attività dell’Amministrazione e della ditta incaricata“.

“Lavorare per il bene del territorio significa affrontare i problemi con serietà, non con slogan vuoti o attacchi personali. Chi ama Fiumicino lo dimostra con i fatti, non con parole sprezzanti che non portano ad alcun risultato” conclude Stefano Costa