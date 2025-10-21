Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 21 Ottobre 2025

Condotta di Risalita a Focene, Autonomia da Fiumicino vigila sui lavori

Strocchi: “Ci auguriamo che i tempi previsti per la conclusione dei lavori vengano rispettati

 

 

Il presidente dell’associazione Autonomia da Fiumicino, Piero Strocchi, ha effettuato sabato 18 ottobre una breve visita al cantiere della Condotta di Risalita a Focene (Lotto B), situato presso la sede del Consorzio di Bonifica all’interno dell’area dello Stagno di Focene.

 

All’ingresso sono stati rilevati due diversi cartelloni di cantiere, uno della ARES 2002 SpA, che indica come data di inizio lavori il 22 settembre 2025 e l’altro della Regione Lazio, che riporta invece il 2 ottobre 2025 come data di avvio – riferisce Strocchi – Nonostante entrambe le date siano ormai trascorse, sul posto si è constatata soltanto la presenza di qualche mezzo meccanico e di alcune grandi tubazioni che dovranno costituire il tracciato della condotta”.

 

“Dal cartello della Regione Lazio si apprende inoltre che – prosegue – la durata dei lavori prevista è di 515 giorni, con fine lavori stimata al 1º marzo 2027. Il numero di lavoratori impiegati risulta pari a tre unità, un numero che appare piuttosto limitato; l’importo complessivo dell’opera è di 2 milioni di euro. Il cartello della ARES 2002 SpA cita inoltre il Permesso di Costruzione n. 2 del 22 settembre 2025″.

 

“Nel momento della visita non erano presenti operai al lavoro ma ciò potrebbe essere dipeso dal carattere semifestivo della giornata. In ogni caso, il cantiere appare al momento non ancora pienamente operativo. Ci auguriamo che i tempi previsti per la conclusione dei lavori vengano rispettaticonclude Strocchi

 

 

