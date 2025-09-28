Concessioni demaniali marittime abitative, cittadini in assemblea contro sgomberi e indennizzi

Nell’affollato incontro le associazioni chiedono una tregua, il Comune apre al dialogo e valuta proroghe fino al 2033

di Fernanda De Nitto

Grande affluenza all’Assemblea organizzata dalle Associazioni rappresentative dei cittadini interessati al tema della concessioni demaniali marittime ad uso abitativo nel territorio del Fiumicino.

Nel corso della riunione, i rappresentanti delle Associazioni, Ass. Villaggio dei pescatori di Fregene, Autonomia da Fiumicino, Amici del litorale Passoscuro e Comitato Villaggio Mammolo, hanno illustrato e commentato la recentissima delibera con la quale la Giunta Comunale ha dato agli Uffici nuovi indirizzi di comportamento per arrivare alla definitiva soluzione del problema.

Indirizzi che, innovando rispetto alla delibera del novembre scorso, prevedono ora l’applicabilità, ove possibile, delle proroghe di legge fino al 2033 e il rilascio di nuove concessioni per coloro che non possono usufruire di tali proroghe.

All’incontro erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e il Consigliere con delega al Demanio Massimiliano Catini, i quali hanno confermato che l’Amministrazione manterrà vivo il costruttivo confronto con le Associazioni al fine di pervenire al risultato che, in quadro di legalità, sia di massima soddisfazione per tutti.

Dall’assemblea è emersa una forte e vibrante richiesta da parte di tutti i cittadini interessati da tale questione al Comune affinché, in questa fase di attuazione della delibera e di ricostruzione delle posizioni individuali, siano sospesi l’invio e l’esecuzione delle note con le quali viene richiesto il pagamento degli indennizzi e lo sgombero delle abitazioni, posto che all’esito delle istruttorie né gli uni né l’altro potrebbero risultare atti dovuti.