Con le vacanze pasquali prove generali per l’inizio della stagione estiva per la Guardia Costiera di Roma – Fiumicino

Mezzi nautici al 100% dell’”efficienza” per le vacanze di Pasqua alle soglie dell’inizio della stagione balneare

Di Dario Nottola

Alla Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Roma si fanno le prove generali per l’intensificazione dei controlli, come ogni anno, già all’esordio della bella stagione.

Tuttavia, l’incertezza del meteo almeno sino alla giornata di venerdì, e forse anche per Pasquetta, potrebbe ridimensionare gli afflussi ai nostri litorali, anche se per avere previsioni attendibili occorre attendere almeno altre 36 ore.

In ogni caso la Capitaneria, per il lungo ponte sino al 1 maggio che si lega all’avvio della stagione balneare, in questi giorni, sta mettendo in campo una progressiva intensificazione della vigilanza, con pattuglie a terra e mezzi in mare, pure tenendo conto che in diversi punti antistanti le nostre coste “fioccano” le manifestazioni sportive nautiche tra cui il campionato europeo di Wind surf ad Ostia.

La Capitaneria capitolina per l’occorrente prontezza operativa, si sta già raccordando con tutti gli Uffici marittimi della sua giurisdizione, Fregene, Ostia, Torvajanica ed Anzio che svolgono un ruolo fondamentale al servizio della comunità marittima della provincia.