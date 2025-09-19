Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 19 Settembre 2025

Completata la riparazione del semaforo sul ponte di Via dei Tre Denari

Le squadre tecniche hanno ripristinato la piena funzionalità dell’impianto

 

 

È stata completata la riparazione del semaforo sul ponte di Via dei Tre Denari, danneggiato nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale. Il dispositivo era stato divelto da un veicolo, il cui conducente si è allontanato senza segnalare il danno. Le squadre tecniche hanno ripristinato la piena funzionalità dell’impianto, che regola il traffico in uno dei tratti più sensibili della viabilità locale.

 

“I lavori sono stati portati a termine prima del previsto e per questo ringrazio gli uffici e i tecnici intervenuti – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Il semaforo è nuovamente in funzione, a garanzia della sicurezza stradale. Episodi come questo dimostrano una grave mancanza di senso civico da parte di chi, dopo aver causato un danno, non si assume le proprie responsabilità, creando disagi alla collettività”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Onorati Semaforo
Articoli correlati
Cronaca

Completata la riparazione del semaforo sul ponte di Via dei Tre Denari

venerdì, 19 Settembre 2025
Cronaca

Guasto improvviso alla rete idrica, Onorati: "Ringrazio Acea Ato2 per il tempestivo intervento"

venerdì, 19 Settembre 2025
Cronaca

Via Coni Zugna, ACEA Ato2 verso la conclusione dei lavori

venerdì, 19 Settembre 2025
Politica

Caos taxi a Fiumicino, l’opposizione attacca la Giunta

venerdì, 19 Settembre 2025
Cronaca

Dalla Regione Lazio 5 milioni di euro per difendere il litorale di Fiumicino dall’erosione

venerdì, 19 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz