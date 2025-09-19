Completata la riparazione del semaforo sul ponte di Via dei Tre Denari

Le squadre tecniche hanno ripristinato la piena funzionalità dell’impianto

È stata completata la riparazione del semaforo sul ponte di Via dei Tre Denari, danneggiato nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale. Il dispositivo era stato divelto da un veicolo, il cui conducente si è allontanato senza segnalare il danno. Le squadre tecniche hanno ripristinato la piena funzionalità dell’impianto, che regola il traffico in uno dei tratti più sensibili della viabilità locale.

“I lavori sono stati portati a termine prima del previsto e per questo ringrazio gli uffici e i tecnici intervenuti – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Il semaforo è nuovamente in funzione, a garanzia della sicurezza stradale. Episodi come questo dimostrano una grave mancanza di senso civico da parte di chi, dopo aver causato un danno, non si assume le proprie responsabilità, creando disagi alla collettività”.