“Cimiteri cardioprotetti” inagurato questa mattina il defibrillatore posizionato fuori dal Santa Ninfa

Giovedì 27 febbraio, verrà inaugurata una nuova postazione, presso la sede della Fiumicino Tributi

Questa mattina il Primo Cittadino, Mario Baccini, ha inaugurato un defibrillatore posizionato fuori dal cimitero di Santa Ninfa, nell’ambito del progetto “cimiteri cardioprotetti” portato avanti dal Gruppo Altair Funeral.

Un investimento mirato ad implementare le “reti salvavita” già presenti nelle città in aree sensibili quali i cimiteri. Il defibrillatore è stato installato in uno spazio comune ben visibile, condiviso e facilmente accessibile a tutti, segnalato da apposita cartellonistica. Presenti all’inaugurazione, l’Assessore Angelo Caroccia e la Croce Rossa italiana di Fiumicino.

Giovedì 27 febbraio alle ore 11.30, presso la sede della Fiumicino Tributi in P.zza C. A. Dalla Chiesa 10, verrà inaugurata una postazione che ospiterà il DAE (defibrillatore semi-automatico esterno), su iniziativa dell’Amministrazione. Per l’Amministrazione Comunale, saranno presenti il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.