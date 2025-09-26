Chiusura notturna del Ponte 2 Giugno per lavori di sostituzione infissi

Dal 29 settembre al 2 ottobre, dalle 22:00 alle 06:00, traffico e navigazione sospesi per consentire gli interventi di completamento
Per poter completare i lavori di sostituzione infissi dei locali delle torri del Ponte 2 Giugno, dal 29 settembre al 2 ottobre, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, dalle ore 22:00 alle ore 06:00:
– Chiusura temporanea al transito dell’impalcato del Ponte 2 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal 29/09/2025 al 02/10/2025;
– Preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 km/h;
– Divieto di sosta e fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori;
– Apposizione del segnale di lavori in corso, limite 30km/h, senso vietato e freccia direzione a monte e a valle dell’impalcato, lumini lampeggianti per il segnalamento notturno;
– Divieto di attracco e transito sul canale, di qualsiasi tipo di imbarcazione nel perimetro di m.25 sia a monte che a valle del Ponte 2 Giugno.