Chiusura dello svincolo di Torrimpietra su A92 per lavori di manutenzione al cavalcavia

Ecco il programma comunicato da Autostrade per l’Italia

Da oggi, lunedì 3 marzo 2025, a giovedì 6 marzo 2025, lo svincolo di Torrimpietra, in ingresso verso Roma sulla A92 Roma-Civitavecchia, rimarrà chiuso per lavori di manutenzione del cavalcavia. Lo comunica Autostrade per l’Italia.

Ecco il programma: