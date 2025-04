Centri raccolta rifiuti, momentaneamente sospeso il ritiro ingombranti

I cittadini chiedono la riapertura dei centri di Via del Pesce Luna a Fiumicino, e Via Cesenatico a Fregene

di Fernanda De Nitto

Da qualche tempo il servizio di ritiro ingombranti presso i centri di raccolta di Via del Pesce Luna a Fiumicino, e Via Cesenatico, a Fregene, è momentaneamente sospeso. L’ATI responsabile per il servizio raccolta rifiuti ha comunicato con avviso, pubblicato sul sito internet www.fiumicinodifferenzia.it, la notizia della provvisoria interruzione della raccolta. I cittadini, da comunicazione, possono conferire i rifiuti ingombranti soltanto presso le isole ecologiche itineranti o tramite ritiro a domicilio, contattando il numero verde 066522920 da cellulare, oppure 800020661 da telefono fisso.

Tra i rifiuti ingombranti che possono essere ritirati a domicilio vi sono armadi, materassi, mobilio in genere, sedie o scrivanie. Possono essere conferiti anche i Raee (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come elettrodomestici, televisori, monitor o scaldabagni. Per il ritiro gratuito a domicilio vi è un limite annuo di 2 mc. Il servizio prevede che i materiali da ritirare siano posizionati sul piano stradale fuori la propria abitazione, entro le ore 12.00 del giorno assegnato di ritiro.

A seguito di tale sospensione, sono arrivate in redazione segnalazioni e suggerimenti da parte di diversi cittadini del territorio, in particolare lavoratori e pendolari, i quali seppur apprezzando il lodevole servizio svolto per la gestione dei rifiuti nel territorio di Fiumicino, soprattutto per ciò che concerne quella parte di materiale da smaltire di grandi dimensioni e non adatto alla raccolta porta a porta, sarebbero interessati al ripristino dei centri raccolta per lo smaltimento degli ingombranti.

Tale apertura potrebbe essere di supporto per la gestione dei rifiuti, incentivando in questo modo la raccolta di tutti quei materiali di difficile smaltimento, garantendo una continuità del servizio, quale punto di riferimento anche settimanale o cadenzato per il ritiro di tali materiali non riciclabili.