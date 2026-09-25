Centri diurni, con “Le Ali di Francesco” si amplia la rete dei servizi sociali

Stasio: “In tre anni aperti tre centri diurni. Ora l’obiettivo è raggiungere anche le persone con fragilità rimaste a lungo senza assistenza”

Con l’inaugurazione del Centro Diurno “Le Ali di Francesco”, a Isola Sacra, si amplia la rete dei servizi presenti sul territorio di Fiumicino a sostegno degli anziani, delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Una nuova realtà che, secondo il consigliere comunale Mauro Stasio, membro della Commissione Politiche Sociali, si inserisce in un percorso più ampio portato avanti dall’Amministrazione negli ultimi tre anni sul fronte delle politiche sociali.

“Stiamo lavorando in stretta sinergia con il sindaco Mario Baccini e con l’assessore ai Servizi Sociali Monica Picca per migliorare le risposte rivolte alle persone che vivono situazioni di difficoltà. In tre anni a Fiumicino sono stati aperti tre centri diurni e a breve è prevista anche l’apertura di una Casa Famiglia a Isola Sacra. A questi si aggiungono realtà e progetti come la ‘Spiaggia per Tutti’, che contribuiscono a costruire una rete di servizi sempre più completa”, dichiara Stasio.

Un impegno che, sottolinea il consigliere, avrebbe riguardato anche la presa in carico di situazioni particolarmente delicate emerse attraverso il lavoro dei Servizi Sociali.

“I Servizi Sociali comunali hanno preso in carico persone adulte con disabilità, nate e residenti nel Comune di Fiumicino, che da anni non ricevevano neppure un’ora di assistenza a settimana e che, in alcuni casi, risultavano sconosciute agli uffici stessi”, afferma Stasio.

“Parliamo di nostri concittadini con fragilità importanti, rimasti per troppo tempo senza un adeguato supporto. È una situazione grave, che non possiamo ignorare e che ci restituisce con chiarezza quanto fosse necessario intervenire per ricostruire un rapporto con queste persone e con le rispettive famiglie, garantendo loro una reale presa in carico”.

Secondo il consigliere, l’apertura del centro diurno “Le Ali di Francesco” rappresenta quindi un ulteriore tassello del percorso avviato sul territorio.

“L’intento di questa Amministrazione è mettere a disposizione del territorio una rete sempre più ampia di assistenza, inclusione e socialità, nella quale ogni servizio rappresenti una risposta concreta a un bisogno reale”, evidenzia.

“C’è ancora molto da fare, ma quanto realizzato in questi anni indica la volontà di continuare a rafforzare le politiche sociali e, soprattutto, di arrivare a quelle persone che per troppo tempo non hanno ricevuto l’attenzione e l’assistenza di cui avevano bisogno”, conclude Stasio.