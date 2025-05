Case Erp via Berlinguer: uno spiraglio per i residenti costretti a vivere in un clima di tensione

“Visti gli sviluppi amministrativi rimaniamo in attesa del completamento dell’iter burocratico”

di Fernanda De Nitto

“La pubblicazione odierna della determina dirigenziale del Comune di Fiumicino avente ad oggetto il procedimento per la verifica degli effetti dell’aggiudicazione all’asta degli immobili Erp di Via Berlinguer, ai fini della decadenza e contestuale estinzione del diritto di superficie, è testimonianza del fatto che l’Amministrazione Comunale finalmente si è adoperata per avviare l’iter di inizio della revoca” è quanto affermano i residenti della case Erp di Via Berlinguer, a margine dell’incontro avuto con il Dirigente dell’Area Edilizia.

“Visti gli sviluppi amministrativi – rimarcano – rimaniamo in attesa del completamento dell’iter burocratico della stessa determina e dell’eventuale approvazione in giunta e in consiglio comunale della revoca definitiva. Nel contempo come residenti, costretti a vivere da un periodo di tempo, ormai incalcolabile, in un clima perdurante di tensione, preoccupazione e angoscia, legata alle sorti indefinite delle nostre abitazioni, stiamo sollecitando le autorità competenti affinché sospendano definitivamente lo sgombero”.

“Con la realizzazione da parte del Comune della revoca definitiva, che ci auguriamo avvenga nel più breve tempo possibile, potremmo poi procedere legalmente nelle diverse sedi opportune. Desideriamo nel frattempo ringraziare l’Avvocato Vincenzo Perticaro, legale per la questione Erp, per la professionalità dimostrata nel saper gestire con scrupolosa attenzione la nostra delicata situazione, interfacciandosi con le varie amministrazioni coinvolte al fine di porre soluzioni concrete a nostra tutela” hanno concluso i residenti delle case Erp di Via Berlinguer