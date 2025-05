Case ERP Via Berlinguer: comminata la decadenza in danno della procedura fallimentare

Il Comune rientra nella piena proprietà degli immobili di Via Berlinguer

Si chiude così il procedimento di verifica degli effetti derivanti dalla vendita all’asta degli immobili ERP, disposta dalla procedura fallimentare in violazione della normativa e della Convenzione, oltre che in spregio alle diffide del Comune.

Il TAR Lazio ha da ultimo, posto in dubbio l’esistenza di un diritto di prelazione in favore degli inquilini, ma ha altresì ribadito la vincolatività della finalità pubblicistica e delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione ERP, cui anche la procedura fallimentare deve attenersi. Per gli stessi motivi l’Amministrazione ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica chiedendo di accertare eventuali responsabilità penali nell’intera operazione.

“Avevamo già rappresentato al Prefetto la grave crisi sociale venutasi a creare all’interno di quegli edifici realizzati grazie al contributo economico del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio, e destinati, come previsto dalla legge, a soddisfare il fabbisogno abitativo di chi ne ha diritto. Non possiamo permettere che logiche speculative abbiano la meglio su diritti fondamentali come quello alla casa” ha dichiarato il sindaco, Mario Baccini