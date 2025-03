Case ERP Fiumicino, buone notizie per i residenti

Sospese le attività di sgombero degli immobili per emergenza sociale abitativa

di Fernanda De Nitto

Un pò di respiro per gli inquilini del piano di zona di Fiumicino di Via Enrico Berlinguer. Oggi dopo un incontro voluto dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, a cui erano presenti il Sindaco Mario Baccini, l’avvocatura del Comune, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini e il Questore Roberto Massucci, hanno deciso di sospendere immediatamente le attività di sgombero degli immobili per emergenza sociale abitativa.

L’incontro in questione, tenuto dalle massime autorità comunali provinciali e regionali, ha quindi sospeso l’attività di sgombero voluta dal tribunale fallimentare fino alla sentenza del Tar.

I residenti delle case Erp di Via Berlinguer, a cui lo scorso 17 marzo avevano intimato lo sgombero, ringraziano sentitamente il Sindaco Mario Baccini, che si è veramente prodigato ed ha preso a cuore la situazione di questi cittadini che ormai da anni combattono per la legalità e per far valere i propri diritti.

Il Comune inoltre fa sapere agli aggiudicatari degli immobili, riguardo le aste tenute in precedenza, avvenute nonostante la diffida dell’Amministrazione di Fiumicino, che non autorizzerà assolutamente il trasferimento di proprietà degli immobili del piano di zona Isolato stazione di Fiumicino.