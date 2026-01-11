Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 11 Gennaio 2026

Carnevale: a Fiumicino e Maccarese prime anticipazioni sui programmi

carnevale_9

Doppio appuntamento per il “Carnevale a Mare” a Fiumicino e il “Carnevale di Maccarese”

di Dario Nottola

Cominciano a delinearsi i primi programmi delle attese manifestazioni di Carnevale sul territorio di Fiumicino. La Pro Loco di Fiumicino è all’opera per lanciare la 36ª edizione del “Carnevale a Mare”. Quest’anno una doppia edizione: una specifica dedicata ai bambini domenica 8 febbraio e l’altra con i carri domenica febbraio.

Anche la Pro Loco di Fregene Maccarese è in campo per preparare la terza edizione del “Carnevale di Maccarese”, che andrà in scena sull’ormai collaudato percorso, per il corteo allegorico, su viale Castel San Giorgio domenica 25 gennaio. Partenza alle 14 da via Giovanna Reggiani e arrivo al campo adiacente la parrocchia di San Giorgio.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Carnevale 2026 Carnevale a mare carnevale di maccarese
Articoli correlati
Cronaca

Roma, all'ex Mattatoio di Testaccio il primo Centro pubblico della Fotografia

domenica, 11 Gennaio 2026

 carnevale_9
Cronaca

Carnevale: a Fiumicino e Maccarese prime anticipazioni sui programmi

domenica, 11 Gennaio 2026
Salute & benessere

Benefici della piante medicinali nelle malattie intestinali

domenica, 11 Gennaio 2026
Primo Piano

Intitolata Stanza n.20 del Centro Paraplegici di Ostia al volontario Arvas, Luigi Braccalenti

domenica, 11 Gennaio 2026
Sport

Al debutto nel nuovo anno la Supernova batte il Basket Itri (110-77)

domenica, 11 Gennaio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci