Carnevale: a Fiumicino e Maccarese prime anticipazioni sui programmi

Doppio appuntamento per il “Carnevale a Mare” a Fiumicino e il “Carnevale di Maccarese”
di Dario Nottola
Cominciano a delinearsi i primi programmi delle attese manifestazioni di Carnevale sul territorio di Fiumicino. La Pro Loco di Fiumicino è all’opera per lanciare la 36ª edizione del “Carnevale a Mare”. Quest’anno una doppia edizione: una specifica dedicata ai bambini domenica 8 febbraio e l’altra con i carri domenica febbraio.
Anche la Pro Loco di Fregene Maccarese è in campo per preparare la terza edizione del “Carnevale di Maccarese”, che andrà in scena sull’ormai collaudato percorso, per il corteo allegorico, su viale Castel San Giorgio domenica 25 gennaio. Partenza alle 14 da via Giovanna Reggiani e arrivo al campo adiacente la parrocchia di San Giorgio.