Capodanno, botti e degrado: il territorio di Fiumicino fa i conti con i danni

La passerella ciclopedonale di Passoscuro danneggiata, oltre ai rifiuti su strade e spiagge del territorio, nonostante il divieto comunale: segnalazioni sui social e lavoro in corso per il ripristino del decoro

La passerella ciclopedonale in legno, a Passoscuro, danneggiata per via di un cratere causato da fiamme o da “botti”, tamponato temporaneamente da un’utente riempiendolo con della sabbia (vedi foto): come segnalato sui social da diversi utenti, è uno degli aspetti negativi ereditati, sul territorio di Fiumicino, nella notte di San Silvestro.

Accanto, poi, il solito scenario, indecoroso, su strade, piazze e spiagge, a cui non ci vogliamo però rassegnare, di numerosi cumuli di resti di botti di Capodanno e rifiuti da brindisi e bivacchi. Nonostante il divieto su petardi e fuochi d’artificio emanato dal sindaco Mario Baccini, da ieri e fino al 6 gennaio, questa la rituale fotografia, in negativo, sul fronte del decoro, dei festeggiamenti di Capodanno, in un po’ tutto il vasto territorio, da nord a sud. “Tappeti” di cartocci di fuochi d’artificio e segni di bivacchi post brindisi, con bottiglie di vetro abbandonate, sui lungomare, sulle spiagge e sulle stesse strade, dove su cigli e marciapiedi fanno “bella mostra” immondizia e scatole di “botti”.

Gli operatori ecologici della Fiumicino Ambiente sono già al lavoro, ma ci vorrà, come sappiamo, tempo per riportare pienamente decoro in vari punti delle varie località perché, nel caso dei contenitori di fuochi d’artificio e petardi, si tratta di “rifiuti speciali”, per i quali ci vogliono procedure dedicate per smaltirle. Diverse anche le segnalazioni, sui social cittadini, di cagnolini allontanatisi dalle abitazioni o ritrovati smarriti, probabilmente spaventati dal fragore dei petardi nel cuore della notte di San Silvestro. Era il timore paventato da non pochi cittadini che avevano rivolto degli appelli sulle pagine Facebook ed Instagram affinché fosse limitato il ricorso ai “botti”. Appello, puntualmente, caduto nel vuoto, come quello lanciato anche quest’anno dal Nuovo Comitato Cittadino di Focene.

(Foto dai social)