Capitaneria di Porto di Roma “al lavoro” su pulizia banchine e sistemazione attrezzi piccola pesca

Saranno coinvolti gli operatori della pesca, l’Autorità di Sistema Portuale, il Comune e l’Autorità Sanitaria Locale

Nel corso degli ultimi mesi, si sono intensificati i contatti di vertice dirigenziale tra Capitaneria, Autorità di Sistema Portuale e Comune di Fiumicino per la progressiva riqualificazione della zona del porto canale.

Tra le varie iniziative oltre alle manutenzioni di banchine, piazzali e fondali, anche la pulizia di specchi acquei e sulle sponde a terra.

A questo specifico riguardo, proprio per raggiungere l’obiettivo di un maggiore riassetto delle zone portuali interessate, la Capitaneria di Porto, sebbene interessata “a valle dei processi” per gli aspetti di praticabilità in sicurezza delle aree, ha voluto fortemente fare un punto di situazione istituzionale, focalizzato sulla sistemazione di attrezzi da pesca, la sua razionalizzazione e la riqualificazione dei siti.

Saranno coinvolti gli operatori della pesca, l’Autorità di Sistema Portuale, il Comune e l’Autorità Sanitaria Locale. L’incontro è previsto entro il mese di febbraio.