Bullismo e Cyberbullismo: lo sport come strumento di prevenzione

Appuntamento il 9 dicembre con la III^ Edizione di “Move Run Walk Against Bullying”

Prosegue a Fiumicino la III^ Edizione del Progetto Nazionale “Move Run Walk Against Bullying”, promosso dal GS Flames Gold in collaborazione con l’I.I.S.”Paolo Baffi”, con l’obiettivo di prevenire il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di violenza, attraverso il valore educativo e aggregante dello sport.

Dopo il successo del convegno del 2 dicembre, l’iniziativa culminerà lunedì 9 dicembre con un nuovo appuntamento pubblico, sempre presso l’Aula Magna dell’istituto, a partire dalle 10:30.

All’evento sarà presente il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore alle politiche sociali, Monica Picca a testimonianza del forte impegno dell’Amministrazione Comunale nel sostenere iniziative volte alla tutela dei giovani e alla promozione di una cultura basata sul rispetto e sulla collaborazione.

“Progetti come questo rappresentano un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di contrastare fenomeni di violenza che purtroppo continuano a rappresentare una piaga per tanti giovani. Lo sport diventa uno strumento potente per promuovere valori positivi, come l’inclusione, la solidarietà e il rispetto reciproco” ha dichiarato l’Amministrazione