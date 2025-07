“Blue Economy” Fiumicino rientra tra i comuni costieri, con il progetto per la riqualificazione dei lungomari

Severini: “Un bel risultato per la città che premia il lavoro di questa amministrazione“

Fiumicino è tra i 12 Comuni laziali ad aver ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Lazio per la riqualificazione dei lungomari e dei contesti urbani (clicca qui).

“Il nostro progetto per lo ‘sviluppo di un asse di ricucitura del tessuto urbano’ e ‘di valorizzazione dell’area prospiciente la costa del Lungomare di Fiumicino è stato infatti tra i pochi a essere ritenuto ammissibile e quindi immediatamente finanziato. Un bel risultato per la città che premia il lavoro di questa amministrazione e testimonia il sempre più il forte rapporto interistituzionale con la Regione Lazio” dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Roberto Severini.

“Siamo da sempre uno dei comuni centrali e più importanti del Lazio per la ‘Blue Economy’. Il nostro tessuto produttivo trae linfa vitale dal mare. Ecco perché vogliamo investire in maniera sana, concreta e sostenibile nel rilancio turistico di questo territorio, partendo dalla riqualificazione del contesto urbano, delle nostre tipicità e delle nostre principali attrattive. Come ha ben sottolineato il sindaco Mario Baccini, siamo l’area italiana con la maggiore propensione ad uno sviluppo moderno, tecnologicamente avanzato, e dunque chiamati a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo futuro. Noi siamo pronti a e questi risultati lo testimoniano” Conclude Severini