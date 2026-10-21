Blue Economy, Baccini: “Fiumicino protagonista dello sviluppo del Mediterraneo”

Il sindaco interviene al Blue Planet Economy Expoforum 2026: “Il mare deve diventare un motore di crescita, occupazione e innovazione”

Fiumicino punta sull’economia del mare come opportunità strategica per il proprio futuro. È il messaggio lanciato dal sindaco Mario Baccini durante il Blue Planet Economy Expoforum 2026, in programma dal 21 al 24 ottobre alla Fiera di Roma, alla presenza della vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e dell’assessore comunale al Bilancio, Vincenzo D’Intino.

Nel corso del convegno, Baccini ha evidenziato le potenzialità di Fiumicino, grazie alla sua posizione nel Mediterraneo, alla presenza dell’aeroporto, alla tradizione marittima e ai progetti infrastrutturali in fase di sviluppo.

Il sindaco ha inoltre riconosciuto il ruolo della Regione Lazio e della vicepresidente Angelilli nella promozione di strategie concrete per valorizzare i territori costieri.

“La Blue Economy rappresenta una straordinaria opportunità per creare nuova occupazione, attrarre investimenti e sviluppare professionalità qualificate”, ha dichiarato Baccini, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, università, centri di ricerca e imprese.

Guardando anche al periodo successivo al PNRR, il primo cittadino ha ribadito la necessità di investire in settori capaci di garantire una crescita economica duratura, dalla portualità al turismo, fino alla logistica e all’innovazione.

“Fiumicino non vuole limitarsi a guardare il mare, vuole viverlo e renderlo protagonista del proprio futuro. Non siamo soltanto la Porta d’Italia, ma un territorio capace di guardare al Mediterraneo e al futuro dell’Europa”, ha concluso il sindaco