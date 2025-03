Blitz dei Carabinieri di Fiumicino nei parcheggi dei centri commerciali “Wow” e “Da Vinci“

Colto sul fatto uomo di 27 anni con gli arnesi da scasso

I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno condotto un mirato servizio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori commessi nei centri commerciali “Wow” e “Da Vinci”, specialmente nei parcheggi della auto, spesso prese di mira dai ladri nelle ultime settimane.

Il servizio ha permesso di individuare e arrestare, in flagranza, un uomo di 27 anni, che, avvalendosi di alcuni arnesi da scasso, veniva colto nell’atto di infrangere il vetro di un’autovettura in sosta sulla pubblica via.

Fortunatamente, la merce è stata recuperata dai Carabinieri e riconsegnata alla legittima proprietaria, che ha inteso presentare denuncia-querela. All’esito della perquisizione l’uomo, come detto, è stato anche trovato in possesso di attrezzi atti all’effrazione, per i quali verrà deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Il P.M. di turno della Procura di Civitavecchia, ha disposto gli arresti domiciliari, misura confermata dal Giudice in sede di udienza di convalida, che ha deciso altresì di aggravare la misura con l’applicazione del braccialetto elettronico.