Bilancio comunale, nell’aula consiliare il primo incontro propedeutico all’approvazione del DUP

De Vincentis: “Pagare tutti per pagare meno è un imperativo di questa Amministrazione”

Si è riunita nell’aula consiliare del Comune di Fiumicino, la Commissione “Bilancio, patrimonio comunale, tributi, programmazione economica e finanziaria, informatizzazione e innovazione tecnologica, aziende partecipate”.

“Questo è il primo di una serie di incontri propedeutici ed essenziali all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio previsionale del Comune di Fiumicino – lo dichiara il Presidente della Commissione, Alessandro De Vincentis – Un’occasione importante, per far emergere il lavoro svolto dagli uffici del Comune di Fiumicino e della Fiumicino Tributi, ormai braccio operativo dell’Amministrazione e per la prima volta presente in Commissione Bilancio”.

Durante l’incontro l’Amministratore Delegato della Fiumicino Tributi, Andrea Mazzillo, ha illustrato le nuove azioni societarie per dare piena operatività e presidio ai servizi svolti nel campo della fiscalità locale e della gestione delle sanzioni amministrative, erogate a seguito di violazioni del Codice della Strada che, in passato, aveva registrato delle inefficienze.

“Siamo in attesa di un riscontro in merito ad un bando per i fondi PNRR, finalizzato a rendere sempre più efficaci e trasparenti i processi di esazione tributaria e adempimento spontaneo – sottolinea De Vincentis – Chance che in passato non si è voluta cogliere, rinunciando così a fornire un supporto informatico importantissimo per la gestione dei tributi. Il nostro obiettivo è quello di limitare i disagi e le difficoltà di chi vive sul nostro territorio. Rispetto all’anno scorso i numeri ci parlano di un aumento del trend sugli incassi che riguardano la fiscalità locale. Pagare tutti per pagare meno è un imperativo di questa Amministrazione, la via maestra per abbassare la base imponibile e, nello stesso tempo, offrire maggiori servizi al cittadino. Vogliamo che questo processo virtuoso non si interrompa e prosegua con decisione, per far sì che la manovra finanziaria possa trasformarsi in un volano economico e sociale per tutta la nostra Città” conclude De Vincentis